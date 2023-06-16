Экс-глава МИД Австрии призналась, что повторила бы танец с Путиным

По словам Карин Кнайсль, ее танец с российским лидером помнят "все русские, австрийцы и весь Европейский союз"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась в беседе с ТАСС, что повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным.

Кнайсль обратила внимание на свое интервью Би-би-си, в котором ее подробно расспрашивали о танце с Путиным на своей свадьбе летом 2018 года. "Не очень умный интервьюер почти 15 минут говорил о том танце, а затем спросил, станцевала бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. И я ответила, что да. Он пребывал в шоке. И я сказала - а что в этом такого? Да, конечно, я потанцевала бы с ним еще раз", - отметила экс-глава МИД Австрии. "И вам говорю: да, станцевала бы", - добавила она.

По словам Кнайсль, ее танец с российским лидером помнят "все русские, австрийцы и весь Европейский союз". "Представьте себе, выходили научные работы, посвященные тому, что я танцевала с Путиным в то время, как Австрия была председателем в ЕС, - продолжила она. - И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма". "Вот как они с научной точки зрения оценили мой танец, за счет государственных средств", - констатировала Кнайсль.

Вместе с тем экс-глава МИД Австрии отметила, что ей всегда нравилось танцевать. "Я давно не танцевала. Была на балу пару лет назад. Но я надеюсь, мне еще предоставится возможность сходить на бал. Я думаю, что танцы - это часть жизни", - заключила Кнайсль

Европейская пресса, в первую очередь австрийская и британская, подробно обсуждала танец Кнайсль с российским лидером Владимиром Путиным на ее свадьбе 18 августа, куда был приглашен президент РФ. За этот танец оппоненты Кнайсль и многие СМИ государств Евросоюза подвергли австрийского министра жесткой критике.