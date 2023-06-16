График движения поездов на нескольких направлениях МЖД и МЦД изменится в выходные

Такую меру введут в связи с модернизацией инфраструктуры

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), МЦД-1 и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В предстоящие выходные изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского направлений МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с модернизацией инфраструктуры", - значится в сообщении.

Так, на Белорусском направлении на участке между остановочными пунктами Беговая и Тестовская железнодорожники начнут переключение двух действующих главных путей на новую ось для последующей укладки двух новых путей для МЦД-4. С 17 по 19 июня будут проводиться работы по переключению 1 км первого главного пути. Ранее сообщалось, что Беговая станет общей остановкой для МЦД-1 и МЦД-4.

"Движение поездов на перегоне Москва-Смоленская - Фили на период работ будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим из расписания выведут: часть пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений и МЦД-1, некоторые электрички Москва - Усово", - предупредили в МЖД.

Некоторые поезда Белорусского и Савеловского направлений проследуют по укороченному маршруту: от и до Савеловского вокзала, Усовские поезда - от и до станции Рабочий поселок, аэроэкспрессы из Одинцово отмены на участке Одинцово - Савеловский вокзал. У нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, на Курском направлении с 17 по 18 июня железнодорожники продолжат капитальный ремонт пути на участке Люблино-сортировочное - Москва-товарная-Курская. "В связи с этим отменят некоторые пригородные поезда МЦД-2, ряд поездов проследует по укороченному маршруту, большая часть которых: на Курском направлении - от и до Царицыно, на Рижском направлении - от и до Стрешнево и Курского вокзала", - заключили в пресс-службе МЖД.