Патриарх Кирилл может принять участие в саммите Россия - Африка

В РПЦ отметили, что "это будет уникальная возможность донести позицию Русской православной церкви до множества лидеров"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как ожидается, примет участие во II Международном саммите Россия - Африка 27-28 июля в Санкт-Петербурге, сообщил в пятницу Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

"Мы на прямой связи с нашими коллегами и партнерами в подготовке к июльскому второму международному саммиту Россия - Африка, в котором, мы надеемся, примет участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - сообщил митрополит Леонид.

Он отметил, что "это будет уникальная возможность донести позицию Русской православной церкви до множества лидеров, президентов стран Африки, которые лично будут присутствовать в Санкт-Петербурге на форуме".