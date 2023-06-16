16 июня, 10:05

Патриарх Кирилл может принять участие в саммите Россия - Африка

В РПЦ отметили, что "это будет уникальная возможность донести позицию Русской православной церкви до множества лидеров"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как ожидается, примет участие во II Международном саммите Россия - Африка 27-28 июля в Санкт-Петербурге, сообщил в пятницу Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

"Мы на прямой связи с нашими коллегами и партнерами в подготовке к июльскому второму международному саммиту Россия - Африка, в котором, мы надеемся, примет участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - сообщил митрополит Леонид.

Он отметил, что "это будет уникальная возможность донести позицию Русской православной церкви до множества лидеров, президентов стран Африки, которые лично будут присутствовать в Санкт-Петербурге на форуме". 

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РоссияКирилл (патриарх)
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