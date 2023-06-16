Почему считается, что сода помогает при лечении рака? И правда ли это?

Рак — собирательный термин, охватывающий широкую группу заболеваний, которые могут поражать любые системы организма человека. Одна из характерных его особенностей — быстрое размножение аномальных клеток, разрастающихся и способных проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы, то есть метастазировать. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), метастазы — основная причина смерти от рака. Поэтому в онкологии важна ранняя диагностика.

Обычно лечение включает хирургическое вмешательство, лучевую терапию и/или системную терапию (химиотерапию, гормональную терапию, таргетную биотерапию). При этом метод зависит от характера опухоли, ее локализации, клинической стадии, общего состояния больного и наличия осложнений.

Отправной точкой идеи, что сода может помочь при лечении рака, служит то, что ближайшее окружение (микросреда) раковой ткани отличается более высокой кислотностью. А кислота, как известно из уроков химии, нейтрализуется щелочной средой. Собственно, ощелачивание организма — цель потребления соды в том или ином виде. Ученые действительно изучают возможность вмешиваться в рост раковых клеток с помощью изменения внутриклеточного или внеклеточного рН с использованием различных механизмов, включая лекарственные препараты. Однако исследования, которые бы однозначно доказывали эффективность щелочной диеты или щелочной воды при лечении онкозаболеваний у людей, отсутствуют, а тезисы о полезности этих методов популярны лишь в непрофессиональной среде.

Как рассказал ТАСС врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов, "идею ощелачивания плотно оседлали различного рода альтернативщики, предлагая либо биодобавки с кальцием, либо соду, причем и в виде внутривенных инъекций тоже. Данные о неких позитивных эффектах в основном получены на клеточных культурах и не воспроизводятся ни на животных, ни на людях. А те, кто призывают к лечению содой и практикуют ее в отношении онкопациентов, могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности — такое происходит в мире". Так, например, в Италии в 2018 году осудили врача, чье лечение рака содой закончилось гибелью пациента.

Однако онкозаболевания не единственная тема, обрастающая в социальных сетях мифами о лечении народными средствами. Другая — алкоголь и его якобы лечебные свойства.

На самом деле употребление алкоголя — это, наоборот, фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, легких, костно-мышечной системы, диабета, психических и поведенческих, иммунологических расстройств, нарушения репродуктивной функции и даже онкологии, отмечают специалисты ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России. А по данным ВОЗ, алкоголь остается причиной более чем 200 заболеваний.

В российском Минздраве предостерегают от употребления алкоголя при ОРВИ. Поскольку он не только воздействует на сердечно-сосудистую систему, вызывая иногда тахикардию, аритмию и повышение артериального давления, но и снижает количество различных нутриентов в организме, а также ослабляет иммунитет. Это в свою очередь повышает риск тяжелого течения заболевания. Кроме того, ошибочно считать, что алкоголь помогает согреться. Организм, наоборот, быстрее отдает тепло, и человек быстрее замерзает, но из-за снижения чувствительности к холоду этого не осознает.

Также алкоголь разнообразно влияет на пищеварительную систему организма:

повреждает слизистую пищевода;

может приводить к изжоге;

способствует развитию гастрита;

мешает правильной работе кишечника.

Кроме того, потребление алкоголя повышает риск возникновения цирроза печени и панкреатита.

И, наконец, неверно считать, что небольшие дозы алкоголя безвредны или полезны для сердечно-сосудистой системы. Этиловый спирт повреждает клетки сердца, и из-за него возникают нарушения в проводящей системе органа. А изменения в сосудах мешают кровоснабжению сердца, что приводит к гипертонии, заболеваниям миокарда и т.п.