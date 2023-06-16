Регионы ЛНР представили более 10 проектов по созданию комфортной городской среды

Благоустройство территорий планируют начать в 2024 году

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Регионы Луганской Народной Республики представили 14 проектов создания комфортной городской среды в рамках федеральных проектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Республика представила на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 14 проектов благоустройства общественных территорий. Республиканская межведомственная комиссия отобрала для участия в федеральном этапе конкурса заявки Алчевска, Антрацита, Брянки, Кировска, Красного Луча, Краснодона, Лутугино, Перевальска, Стаханова, Старобельска, Свердловска, города Зимогорье Славяносербского района и города Счастье", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

Результаты конкурса станут известны в сентябре, а благоустройство территорий начнется в 2024 году.

Проекты регионов ЛНР направлены на благоустройство парковых зон, центральных площадей и улиц. Так, Алчевск претендует на реконструкцию площади Советская, Брянка - территорию мемориала "Землякам нашим, за Родину павшим" и Дворцовой площади города. В Кировске намерены провести благоустройство общественной территории, расположенной в границах площади Ленина, улиц Погуляева, 23-го Партсъезда и бульвара 40 лет Победы.

В пресс-службе регионального правительства также рассказали, что в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории ЛНР больше месяца проходило общественное голосование, по итогам которого на восьми административных территориях определили по одному общественному пространству, которое благоустроят в 2024 году.