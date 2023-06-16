16 июня, 10:27
Арктика
ПМЭФ

В Заполярье впервые в России запустят программу экологичных киносъемок "Зеленый экран"

В рамках программы планируется сокращение количества ввозимого в Арктику технического оборудования, а также его замещение местными ресурсами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Мурманская область станет первым регионом в России, где запустят программу экологичных кино- и телесъемок "Зеленый экран". Она призвана сократить количество ввозимого в Арктику оборудования и заместить его местными ресурсами, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Андрей Чибис на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Мы с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения вводим новый формат "зеленых" кино- и телесъемок на природе. Мурманская область станет первым в России регионом, где он запустится. Программа называется "Зеленый экран", планируется сокращение количества ввозимого в Арктику технического оборудования, его замещение местными ресурсами и возведение временных кинематографических конструкций в природной среде", - сказал Чибис.

Он также отметил, что региональные власти поддержат, в том числе через систему рибейтов (возмещения затрат на съемки), тех кинопроизводителей, которые будут работать по новому "зеленому" стандарту. Он начнет действовать в Мурманской области уже в ближайшие месяцы. 

Теги:
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПМЭФ
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