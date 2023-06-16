В Брянской области приняли все необходимые меры поддержки для жителей приграничья

По словам губернатора региона Александра Богомаза, в приграничной зоне области находится 66 населенных пунктов, они регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ

ТАСС, 16 июня. Пункты временного размещения в случае обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных готовы принять всех жителей приграничных населенных пунктов Брянской области, где сейчас проживает порядка 13 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"После той ситуации, которая случилась в Белгороде, мы думаем, как эвакуировать жителей, которые там проживают. В приграничье проживают порядка 13 тыс. человек <…>. Если придется эвакуировать, у нас созданы пункты временного размещения в Брянской области и местные власти знают, куда в какой пункт они должны эвакуировать людей", - сказал Богомаз.

Он также добавил, что в приграничных населенных пунктах проживают около 1,5 тыс. детей. На региональном оперативном штабе власти приняли решение разместить их до сентября в домах отдыха Брянской области.

По словам Богомаза, в приграничной зоне Брянской области находится 66 населенных пунктов, они регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. "Тем не менее наше министерство обороны занимается охраной и обеспечением безопасности жителей Брянской области. А власти Брянской области занимаются инженерным укреплением границы. Мы делаем это быстро и качественно", - добавил губернатор.

В регионе нет отрядов теробороны, но есть те, кого называют помощниками пограничников. "Даже когда ДРГ зашли в Сушаны и Любечане, первые, от кого мы получили информацию, это те жители, которые там проживают. Они известили, где, кто находится, и потом в течение дня они вели корректировку, сколько зашло, где зашли, где они находятся, что делают", - рассказал Богомаз.

Как сообщил губернатор, благодаря поддержке спонсоров на приграничных территориях Брянской области были возведены 19 блокпостов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.