Поезда в Запорожской области планируют запустить после решения вопроса безопасности

По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, инфраструктура, чтобы связать Бердянск и Мелитополь с Крымом, Херсоном, Ростовом готова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пассажирское железнодорожное сообщение Запорожской области с Крымом и соседними российскими регионами не будет восстановлено, пока сохраняется опасность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Про железную дорогу. У нас будет запущено пассажирское сообщение. Мы его уже запускали, но из-за диверсионных подразделений [ВСУ] вынуждены были остановиться. У нас уже готова вся инфраструктура, чтобы связать Бердянск и Мелитополь с Крымом, Херсоном, Ростовом. Инфраструктура готова, но пока есть обстрелы, мы не можем выйти на эту работу", - сказал врио губернатора области.

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