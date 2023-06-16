Незаконченный ужин: что делать, если вы отравились в общепите

Лето — время открытых веранд в кафе и перекусов на скорую руку прямо на улице. А также, увы, время повышенных рисков отравления некачественными или испортившимися блюдами.
О том, что нужно делать пострадавшим гражданам, чтобы защитить свои права потребителя при отравлении в заведениях общепита, ТАСС объясняет в своих карточках.
Что говорит закон?
1
По закону "О защите прав потребителей", каждый имеет право на приобретение качественных услуг и товаров, безопасных для жизни и здоровья. В том числе и на качественную еду в местах общественного питания. Если это право нарушается, причиненный здоровью потребителя вред подлежит возмещению. Поэтому, если вы поели в каком-то заведении общепита, почувствовали недомогание и уверены, что это произошло не только впоследствии, но и вследствие данного приема пищи, — можете рассчитывать на компенсацию. Правда, по словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, о миллионных суммах речи обычно не идет, но возместить понесенные расходы, в том числе на восстановление здоровья и даже некоторую сумму за моральный ущерб, можно.
Что делать при подозрении на пищевое отравление?
2
В первую очередь позаботиться о своем здоровье, то есть обратиться к врачу. Помимо оказания собственно медицинской помощи доктор выдаст справку о том, что вы к нему обращались, а также изложит в самой справке симптомы недомогания и чем они вызваны (в том числе и с ваших слов). Если вы попали в больницу, выписка после лечения также станет подтверждающим документом. Кроме того, необходимо сохранять рецепты на выписанные лекарства или чеки, по которым эти лекарства были куплены. Но эти препараты действительно должны применяться при лечении пищевых отравлений или интоксикаций.
Куда обращаться за компенсацией?
3
После того как острая фаза отравления снята, а необходимая медицинская помощь оказана, можно писать претензию заведению, где, как вы считаете, вы могли отравиться.
К форме претензии строгих требований нет, говорят юристы. Главное, чтобы в ней содержались необходимые детали: дата, время, место, наступившие последствия (зафиксированный врачами факт отравления), а также сумма компенсации и срок, в течение которого вы ждете решения проблемы. "Согласно статье 22 закона "О защите прав потребителей" на рассмотрение претензии у заведения есть десять календарных дней", — поясняет адвокат Московской городской коллегии адвокатов Дмитрий Лунин. Примерный образец претензии можно взять на сайте Роспотребнадзора и адаптировать его под свою ситуацию.
Претензию необходимо составить в двух экземплярах, приложить к ней копии подтверждающих вашу позицию документов (чек из заведения, выписку со счета, если расплачивались картой, медицинское заключение) и вручить представителю точки общепита. Сделать это можно лично, проследив, чтобы представитель расписался в получении своего экземпляра, или отправить на юридический адрес компании письмом с уведомлением о вручении.
За что можно потребовать компенсацию?
4
Эксперты напоминают, что закон "О защите прав потребителей" обязывает виновных лиц возместить пострадавшему нанесенный вред в полном объеме. Но помимо денег, потраченных на злополучный прием пищи или приобретение продуктов, потребовать компенсацию можно за:
лекарства, приобретенные в процессе лечения;
недополученный доход за время болезни (разницу между выплатой по больничному и заработком здорового человека);
моральный ущерб.
А если дело дойдет до суда, дополнительно можно потребовать возмещения понесенных судебных расходов, а также уплаты в вашу пользу так называемого потребительского штрафа в размере 50% от суммы иска. Штраф выписывается за то, что ответчик не захотел решить дело добровольно. Разумеется, при условии, что суд признает его виновным.
Как доказать, что виновато заведение?
5
Юристы напоминают: доказывать, что вред здоровью был нанесен именно в конкретном заведении общепита, должен истец. В качестве доказательств, как уже говорилось, подойдет чек, выданный заведением и подтверждающий расчет с ним, выписка операции с банковской карты, документы, выданные медицинскими учреждениями, и даже фотографии блюд, если на них имеется отметка о дате и времени, когда фото было сделано.
Также можно привлечь свидетелей, которые смогут подтвердить ваше присутствие в заведении. "Кроме того, у нас во многих общественных местах да и в самих заведениях имеются камеры видеонаблюдения. Запись с них также может стать доказательством обоснованности претензий, — говорит Дмитрий Лунин. — Но озаботиться поиском подобной записи следует как можно раньше, потому что сроки хранения информации у всех устройств разные".
Куда обращаться, если заведение не признает вину?
6
Если точка общепита не реагирует на ваши претензии или отвергает их, нужно обращаться в суд. В случае если сумма иска не превышает 100 тыс. рублей, обращаться нужно к мировому судье. Согласно гражданскому законодательству именно он рассматривает подобные дела. Если сумма выше — с иском надо идти в районный (или городской) суд первой инстанции либо по месту жительства пострадавшего или юридическому адресу ответчика. Кстати, если в обращении указать, что иск подается в связи с нарушением прав потребителя, то не придется оплачивать государственную пошлину.
"Но еще до суда, сразу после того, как вы пострадали, стоит обратиться в Роспотребнадзор, — говорит Павел Шапкин. — Его сотрудники проведут проверку заведения, и, если там действительно имели место нарушения, которые привели к отравлению, это будет весомым доказательством обоснованности претензии". По итогам проверки, которую Роспотребнадзор должен провести в течение 30 дней с момента обращения, он пришлет вам ответ. Кстати, если речь идет об отравлении не блюдами общепита, а продуктами, купленными в магазине, то эксперт рекомендует привлечь внимание еще и Россельхознадзора. "Но обратиться в надзорные органы нужно не позднее чем через месяц после инцидента", — предупреждает Павел Шапкин.
Евгений Мазин