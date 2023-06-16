Незаконченный ужин: что делать, если вы отравились в общепите

После того как острая фаза отравления снята, а необходимая медицинская помощь оказана, можно писать претензию заведению, где, как вы считаете, вы могли отравиться.

К форме претензии строгих требований нет, говорят юристы. Главное, чтобы в ней содержались необходимые детали: дата, время, место, наступившие последствия (зафиксированный врачами факт отравления), а также сумма компенсации и срок, в течение которого вы ждете решения проблемы. "Согласно статье 22 закона "О защите прав потребителей" на рассмотрение претензии у заведения есть десять календарных дней", — поясняет адвокат Московской городской коллегии адвокатов Дмитрий Лунин. Примерный образец претензии можно взять на сайте Роспотребнадзора и адаптировать его под свою ситуацию.

Претензию необходимо составить в двух экземплярах, приложить к ней копии подтверждающих вашу позицию документов (чек из заведения, выписку со счета, если расплачивались картой, медицинское заключение) и вручить представителю точки общепита. Сделать это можно лично, проследив, чтобы представитель расписался в получении своего экземпляра, или отправить на юридический адрес компании письмом с уведомлением о вручении.