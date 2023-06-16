В Москве пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства 23 июня

На мероприятии представят более 10 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Служба занятости Москвы проведет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства 23 июня, будет представлено более 10 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всероссийская ярмарка - удобная и эффективная площадка для трудоустройства горожан. 23 июня федеральный этап организует московская служба занятости. Это своего рода маркетплейс, который соединит крупнейшие компании города и соискателей с различным образованием, опытом и квалификацией. Участие в ярмарке примут более 100 работодателей - партнеров службы занятости, которые представят свыше 10 тыс. рабочих мест. Всего за один день участники смогут пройти весь цикл подготовки к трудоустройству: от профориентационного тестирования и консультаций с карьерными экспертами до тренингов и деловых игр по эффективному трудоустройству. А компании - усилить свои команды новыми мотивированными специалистами", - сказала Ракова.

Она уточнила, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства организован на базе центров занятости "Моя работа" и "Моя карьера", учебного центра "Профессионал" и Российского технологического университета МИРЭА. Принять участие в ярмарке можно как очно, так и в онлайн-формате. Во флагманском центре "Моя работа" на улице Щепкина, дом 38, строение 1 начинающие и опытные специалисты смогут пройти собеседования с работодателями из разных сфер. Вакансии для представителей рабочих и инженерно-технических специальностей кандидатам предложат ведущие промышленные предприятия.

Среди них - "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна", Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева, Научно-производственное предприятие "Пульсар", Научно-исследовательский институт конструкционных материалов НИИ "Графит", Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца, Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева и другие, перечислила заммэра.

"Также участников Всероссийской ярмарки трудоустройства ждут вакансии от работодателей из сферы IT, торговли, транспортно-логистической и строительной отраслей, сферы услуг, банковского сектора и других. В числе работодателей - ведущая телекоммуникационная компания, популярная розничная сеть, сеть магазинов здорового питания, сеть магазинов бытовой техники и электроники, сеть магазинов модной одежды, московский аэропорт, кондитерская фабрика, высокотехнологичная фармацевтическая компания, агентство недвижимости и другие", - добавила Ракова.

По ее словам, в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства также пройдет онлайн-лекторий. Карьерные эксперты службы занятости и приглашенные спикеры из образовательных организаций расскажут, как пройти весь путь к успешному трудоустройству - от постановки цели и составления резюме до самопрезентации на собеседовании, управления эмоциями и адаптации в новом коллективе.