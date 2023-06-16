Сальдо пошутил, что стал приманкой для отработки защиты от ракет Storm Shadow

Врио губернатора Херсонской области ранее сообщил о попытке покушения на него

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пошутил, что поспособствовал отработке российскими силами ПВО перехвата высокоточных английских ракет Storm Shadow. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Сальдо сообщил о покушении на него и позже допустил, что удар был нанесен украинскими военными по наводке с территории региона. Обстрел произошел 9 июня, когда в Херсонской области с рабочим визитом находился вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Они хитры, но и мы не слабы, - сказал он, комментируя эту ситуацию. - Эти удары, собственно говоря, были нацелены против меня, но военные от этих ракет Storm Shadow нашли противоядие".

"Может, я приманкой послужил", - с иронией заметил Сальдо.