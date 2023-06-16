Кнайсль рассказала на русском языке, что считает "русский мир" романтичным

Экс-глава МИД Австрии отдельно подчеркнула, что "всегда интересовалась Россией как страной"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС на русском языке рассказала, что считает "русский мир" романтичным.

"Сейчас я изучаю русский язык. И это всегда было моей мечтой. И за каждым языком открыто окно в новый мир. И это русский мир. Для меня это очень интересно. Потому что это новый мир, это большой романтический меланхолический мир. И это мне нравится", - отметила она в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кнайсль отдельно подчеркнула, что "всегда интересовалась Россией как страной". "И русской литературой, в первую очередь, - продолжила она. - Но только около 9 лет назад я впервые приехала в Москву. Я тогда была в Москве и в Ясной Поляне. А семь лет назад я впервые побывала в Санкт-Петербурге".

Экс-глава австрийского МИД добавила, что сейчас вынужденно живет в Ливане. "Это произошло после того, как мне пришлось покинуть Францию. Мне нужно было срочно найти место, куда я могла бы переехать вместе со своими животными. Так что я приехала в Ливан, где теперь говорю на арабском. Но здесь [в Санкт-Петербурге] я уже нахожусь несколько дней. И для меня это Европа. И я скучала по этому, - добавила она. - Я так скучала по чистым улицам, по цветочным клумбам в парках. По тому, как люди семьями спокойно ходят по музеям. Я уже сходила на два концерта. Это Европа. И теперь я чувствую, как сильно я по всему этому скучаю. Потому что моя жизнь в Ливане непроста".

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Позднее она вынуждена была покинуть Австрию в связи с получением угроз.