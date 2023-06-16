В Москве в колледже полиции открыли тир с современными стрелковыми тренажерами

Новый высокоточный интерактивный комплекс "Рубин" позволит курсантам погружаться в обстановку, приближенную к реальной, и выполнять упражнения любой сложности

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Обновленный тир с высокоточным интерактивным комплексом "Рубин" открылся в московском колледже полиции. Более 1 тыс. студентов специальности "Правоохранительная деятельность (Полицейский)" смогут отрабатывать навыки стрельбы и огневой тактической подготовки, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования.

"Новый высокоточный интерактивный комплекс "Рубин" позволит будущим защитникам правопорядка погружаться в обстановку, приближенную к реальной, и выполнять упражнения любой сложности. Под руководством опытных наставников ребята будут решать практические нестандартные задачи: освоят навыки стрельбы в людном месте и после физической нагрузки, научатся вступать в огневой контакт с противником на проекционном экране, стрелять при низком уровне освещения с использованием подствольного фонаря", - рассказал директор колледжа Сергей Михайлов.

Программное обеспечение нового комплекса включает восемь направлений. С помощью функции "Дизайнер упражнений" преподаватели смогут моделировать необходимые ситуации практической тренировки. Также в обновленном тире курсанты будут отрабатывать слаженное взаимодействие при групповых операциях. Вести стрельбу смогут два человека одновременно, что позволит проводить одиночные и командные соревнования. Огонь ведется по виртуальным мишеням из учебного оружия с использованием холостых патронов. Попадание фиксируется с помощью лазера, поэтому практико-ориентированное обучение абсолютно безопасно.

"В колледже работают более 60 высококвалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения. Среди них - обладатели почетных званий, бывшие сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил. Педагоги регулярно повышают квалификацию, в том числе на стажировках у профильных работодателей столицы. Колледж имеет более 20 современных полигонов и специализированных классов, на базе которых проходит практическая подготовка студентов, в том числе высокотехнологичные полигоны по подготовке операторов беспилотников. В структуру колледжа также входит кадетский корпус, реализующий общеобразовательные программы для школьников 7-11-х классов с круглосуточным пребыванием и уклоном в военную и допризывную подготовки", - добавили в пресс-службе.

Колледж полиции образован в 1992 году. Это современное учебное заведение, которое ежегодно обучает более 300 высококвалифицированных специалистов для работы в органах внутренних дел и других силовых структурах. Выпускники колледжа с успехом трудоустраиваются в МВД, ФСБ, Федеральную службу судебных приставов и другие государственные службы столицы. Основной работодатель - Главное управление МВД России по Москве. Начиная с третьего курса учащиеся проходят производственную практику в государственных силовых структурах, а с 2023 года - также и в "Шереметьево Безопасность".