В Тюменской области намерены разработать бренды блинной столицы и родины Распутина

В регионе уже есть туристический бренд VisitTyumen, слоганы: "Холодные снаружи, горячие внутри", "В Сибирь по своей воле"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Брендирование наиболее привлекательных для туристов муниципалитетов проведут в Тюменской области. Первыми станут Ялуторовск, который занесен в книгу рекордов России за самые большие блины, и Ярковский район - родина Григория Распутина, сообщил в пятницу губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью на стенде ТАСС на полях ПМЭФ.

"Идея брендирования возникла из нашего другого проекта "Капитаны бизнеса", когда опытные предприниматели, уже состоявшиеся проехали по муниципалитетам, провели сессии с местными предпринимателями. <…> Мы для себя определили, что начнем с первых двух: это город Ялуторовск, который известен тем, что занесен в книгу рекордов России, самый большой блин пекут, <…> поэтому такая будет блинная столица если не России, то Сибири точно. И второй муниципалитет - это Ярковский район, он известен тем, что это родина Григория Распутина", - сказал он.

Ранее на форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" в Тюмени Моор сообщал о решении провести брендирование некоторых муниципалитетов. В регионе уже есть туристический бренд VisitTyumen, слоганы: "Холодные снаружи, горячие внутри", "В Сибирь по своей воле".

По итогам 2022 года Тюменскую область посетили порядка 3,3 млн туристов. Ранее директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов сообщал ТАСС, что в 2023 году регион ожидает около 3,5 млн туристов. Он отмечал, что туристическая инфраструктура региона полностью готова к приему гостей, а общий номерной фонд в области составляет около 10 тыс. койко-мест. В регионе действует два национальных туристских маршрута - "Романовы в Сибири" и "В Сибирь по своей воле".