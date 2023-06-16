Мезенцев обсудил с Пушилиным помощь Союзного государства детям Донбасса

Государственный секретарь Союзного государства обсудил с врио главы ДНР гуманитарные проблемы Донбасса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным на площадке ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Стороны обсудили гуманитарные проблемы Донбасса и помощь, которая оказывается по линии Союзного государства детям регионов, пострадавшим в результате конфликта.

В частности, в ближайшее время планируется передать четыре трактора с навесным оборудованием для агроколледжей в Луганской Народной Республике, более 250 компьютеров, интерактивные доски и лингафонные кабинеты.

"Мы будем продолжать оказывать помощь Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, это важная работа, и мы видим, что она находит отклик у детей на этих территориях. И мы очень благодарны национальным лидерам двух стран за то, что нам позволили выделить значительные средства из союзного бюджета на помощь детям Донбасса", - сказал Мезенцев.

Делегация представителей Союзного государства в прошлом году трижды побывала в Донбассе с гуманитарными миссиями. Ранее Мезенцев сообщал, что, согласно решению руководящих органов союза, порядка 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. Мезенцев подчеркнул, что дети из Донбасса посещали Белоруссию с соблюдением всех законных процедур, с согласия родителей или опекунов, в частности, одному из руководителей детского учреждения Министерство образования ЛНР готовило доверенность на право переезда 30 детей-сирот в Белоруссию с гарантированным возвращением.