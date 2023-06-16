Пушилин заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен

Врио главы ДНР связал это с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими пленными просачивается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Есть такая тенденция. Абсолютно точно", - сказал он, отвечая на вопрос, стали ли украинские военные чаще сдаваться в плен.

"Связываю это с тем, что информация [о гуманном обращении с украинскими пленными] просачивается. Это подталкивает к тому, чтобы они сдавались", - объяснил Пушилин. По его словам, противник очень долгое время проводил "идеологическую работу по расчеловечиванию, пытаясь демонизировать российских военных". "Естественно, этот страх культивировался", - пояснил он.

Пушилин отметил, что в плен сдаются те военнослужащие ВСУ, "которые загнаны в угол". "Их [командование] отказывается эвакуировать раненых, запрещено отходить назад, даже когда оперативная обстановка к этому подталкивает. На разных участках фронта задействуются заградотряды", - рассказал врио главы ДНР.

"Конечно, они вынуждены сдаваться. Делают с определенной долей страха, но, когда видят человеческое, вменяемое отношение, когда раненым оказывается помощь, когда отсутствуют нарушения конвенции [об обращении с военнопленными], они говорят: "Если бы мы знали об этом что-то, мы бы ни дня не воевали", - добавил Пушилин.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские силы взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Как рассказал ТАСС представитель силовых ведомств ДНР, сдавшимися оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая была отправлена в атаку без должной поддержки артиллерии.