Эксперт: в эпоху искусственного интеллекта будут нужны узкопрофильные специалисты

Стоит обратить внимание на развитие эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления, считает заместитель генерального директора сервиса Rabota.ru

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фокусировка на узконаправленных навыках будет необходима, чтобы оставаться востребованным специалистом в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение выразил ТАСС в пятницу заместитель генерального директора сервиса Rabota.ru и операционный директор СберПодбора Александр Ветерков.

"Для того, чтобы быть востребованным специалистом в эпоху ИИ, фокус лучше делать на компетенциях и узконаправленных навыках, которым можно быстро переучиться. Подход, что "я буду работать 10-15 лет экономистом", уже не актуален. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills будет расти", - сказал он.

Ветерков считает, что специалисты с хорошо развитыми soft skills тоже останутся востребованными. Именно они в следующие 10 лет, по его мнению, будут выстраивать процессы эффективных коммуникаций между искусственным интеллектом и человеком.

"Стоит обратить внимание на развитие эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления. Феномен скорости развития технологий сказывается и на получении знаний. Фактически обучаться придется перманентно, потому что каждый год происходит огромное количество прорывов или технологических изменений даже в очень узких областях", - пояснил эксперт.

По его словам, один из важнейших навыков будущего - учиться в цифровом, платформенном и быстром формате. "Нынешние специалисты уже сейчас адаптируются к новым условиям. Мы видим, что работодатели начинают искать специалистов с навыками работы с нейросетями - их еще немного, но запрос на таких специалистов уже есть", - отметил Ветерков.