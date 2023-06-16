16 июня, 13:32

Эксперт: в эпоху искусственного интеллекта будут нужны узкопрофильные специалисты

Стоит обратить внимание на развитие эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления, считает заместитель генерального директора сервиса Rabota.ru

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фокусировка на узконаправленных навыках будет необходима, чтобы оставаться востребованным специалистом в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение выразил ТАСС в пятницу заместитель генерального директора сервиса Rabota.ru и операционный директор СберПодбора Александр Ветерков.

"Для того, чтобы быть востребованным специалистом в эпоху ИИ, фокус лучше делать на компетенциях и узконаправленных навыках, которым можно быстро переучиться. Подход, что "я буду работать 10-15 лет экономистом", уже не актуален. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills будет расти", - сказал он.

Ветерков считает, что специалисты с хорошо развитыми soft skills тоже останутся востребованными. Именно они в следующие 10 лет, по его мнению, будут выстраивать процессы эффективных коммуникаций между искусственным интеллектом и человеком.

"Стоит обратить внимание на развитие эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления. Феномен скорости развития технологий сказывается и на получении знаний. Фактически обучаться придется перманентно, потому что каждый год происходит огромное количество прорывов или технологических изменений даже в очень узких областях", - пояснил эксперт.

По его словам, один из важнейших навыков будущего - учиться в цифровом, платформенном и быстром формате. "Нынешние специалисты уже сейчас адаптируются к новым условиям. Мы видим, что работодатели начинают искать специалистов с навыками работы с нейросетями - их еще немного, но запрос на таких специалистов уже есть", - отметил Ветерков. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация