В ГД внесли законопроект об упрощенном гражданстве для иностранцев - ополченцев Донбасса

Изменения предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату парламента законопроект об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами, которые с 2014 года принимали участие в защите Донбасса. Документ опубликован в пятницу в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации".

"Иностранным гражданам, принимавшим участие в боевых действиях при защите Донбасса с 2014 года, право получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке действующим законодательством не предусмотрено. Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять в упрощенном порядке гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года", - указали парламентарии в пояснительной записке.