Сформирован восьмой состав Общественной палаты России

В новый состав палаты войдет 71 новый член, включая четырех представителей общественных палат новых регионов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новый, восьмой состав Общественной палаты (ОП) РФ полностью сформирован после подведения итогов конкурса по отбору членов ОП от общественных объединений. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе палаты.

"Новый состав ОП РФ сформирован. 16 июня объявлены итоги конкурса по отбору 43 членов палаты от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, проводившегося по 14 направлениям общественной деятельности", - отметили в пресс-службе.

Победители конкурса определены путем голосования членов нового (восьмого) состава ОП РФ, которые ранее были утверждены президентом России либо избраны общественными палатами регионов. В результате конкурсного отбора представительство некоммерческих организаций в ОП РФ обновилось более чем на 50%. Всего же в новый состав палаты войдет 71 новый член, включая четырех представителей общественных палат новых субъектов РФ.

По словам заместителя руководителя рабочей группы по организации и проведению этого конкурса Александра Воронцова, среди кандидатов были как известные общественники и члены ОП седьмого состава, так и новые люди, которые заявили о себе как общественные лидеры. "Они помогут нам всем по-новому посмотреть на многие процессы, которые происходят сегодня в обществе", - сказал Воронцов, слова которого привели в пресс-службе.

Первое пленарное заседание восьмого состава палаты пройдет 20 июня. На нем будут избраны секретарь ОП РФ и его заместители, а также утверждены председатели профильных комиссий.

Как отмечается в сообщении, восьмой состав ОП планирует уделить особое внимание вопросам, связанным со специальной военной операцией и жизнью новых регионов России, оказанием помощи военнослужащим и их семьям, сохранением исторической памяти. Планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. В фокусе внимания палаты останутся и экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.

О палате

Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций.

Срок полномочий состава - три года. Численность - 172 члена (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 году, ранее - 168). Из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 - от общественных палат субъектов РФ, 43 - от общественных объединений и НКО.