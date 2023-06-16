Бишкек предложил меры по повышению социальной защищенности киргизских мигрантов в России

Он выразил озабоченность тем, что многие граждане Киргизии по-прежнему работают в РФ без гражданско-правовых договоров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вопросы правового статуса и социально-экономического положения киргизских трудовых мигрантов были одной из тем четвертого совместного заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента Киргизии. Представители киргизской стороны предложили ряд шагов по повышению социальной защищенности своих граждан, выехавших на работу в Россию.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Киргизии Нурдоолот Базарбаев отметил ряд важных шагов, которые предприняли в последние годы стороны в сфере миграционной политики. Он упомянул, в частности, решение о создании миграционных центров в Киргизии, которые дают возможность при выезде в РФ уже на родине решить ряд процедурных вопросов, а также больше узнать о будущей работе.

Вместе с тем он выразил озабоченность тем, что значительная часть граждан Киргизии по-прежнему работает в РФ без оформления гражданско-правовых договоров, что приводит к нарушению прав мигрантов. Так, по его словам, в представительство Минтруда Киргизии в РФ только с начала 2023 года поступило 214 обращений от 670 граждан с жалобами на невыплату заработной платы. Представительство за это время помогло 157 мигрантам получить полагающиеся им выплаты на сумму свыше 11 млн рублей. В связи с этим Базарбаев обратился к Социальному фонду России с просьбой о содействии в рассмотрении жалоб граждан на невыплату страховых платежей.

В свою очередь замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев обратился с просьбой активизировать решение вопроса о получении полисов обязательного медицинского страхования членами семей трудовых мигрантов. Кроме того, он предложил повысить возраст обязательной дактилоскопии для детей с 6 до 14 лет. Он также призвал рассмотреть вопрос о смягчении санкций за повторные административные нарушения для мигрантов.