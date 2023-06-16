Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память Берлускони

По словам главы государства, экс-премьер Италии был очень светлым, деятельным и энергичным человеком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в память об умершем экс-премьере Италии Сильвио Берлускони.

"Я прошу прощения у аудитории, я бы попросил почтить его память минутой молчания", - сказал он.

По словам главы государства, Берлускони был очень светлым, деятельным и энергичным человеком. "Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба", - добавил Путин. "Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные, долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО", - отметил президент РФ.

Путин и Берлускони, познакомившись на саммите G8 в Генуе в 2001 году, за годы работы в большой политике провели несколько десятков деловых встреч один на один и на различных международных форумах в России и в Италии, во многих других странах. Путин и Берлускони не только работали вместе, но и дружили больше 20 лет.

Ранее президент РФ направил телеграмму с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле. Глава российского государства признался, что смерть экс-премьера Италии для него стала большим горем, поскольку из жизни ушел настоящий друг и дорогой человек. Он назвал Берлускони "замечательным человеком, с которым связаны важнейшие события новейшей истории Италии". Президент РФ также обратил особое внимание на то, что Берлускони "внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей".