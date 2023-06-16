Президент Алжира прокомментировал вопрос о присоединении к режиму антироссийских санкций

Абдельмаджид Теббун заявил, что алжирцы родились свободными и останутся свободными и в своих решениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что алжирцы свободны в своих действиях, в ответ на вопрос о давлении со стороны Запада по вопросу присоединения страны к режиму антироссийских санкций.

"Я могу на это ответить буквально одним словом. Алжирцы родились свободными и останутся свободными и в своих решениях, и в своих действиях", - отметил глава североафриканской страны на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, комментируя вопрос о давлении со стороны Запада на Алжир для присоединения к режиму санкций против Москвы и отказа от приобретения российских вооружений.

Алжир является крупным покупателем российской военно-промышленной продукции. Накануне президент России Владимир Путин и его алжирский коллега подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве стран.