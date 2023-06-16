ГП стала применять искусственный интеллект для прогнозирования ситуации с преступностью

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что "устранение нарушений в сфере экономики, препятствий для развития бизнеса, эффективное противодействие коррупции, исключение ее проявлений на всех уровнях гособоронзаказа - это сложные, взаимосвязанные задачи, охватывающие практически все отрасли прокурорского надзора"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России создала подразделение, которое с применением технологий искусственного интеллекта будет анализировать состояние преступности и прогнозировать перспективные направления развития работы прокуратуры для пресечения нарушений. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью "Известиям" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мной в Генеральной прокуратуре организовано специализированное подразделение для прогнозирования перспективных направлений в деятельности органов прокуратуры на длительный срок, а также состояния преступности, в том числе в связи с использованием искусственного интеллекта. Но эта работа [охватывает перспективу] на 20, на 30 лет вперед", - рассказал генпрокурор.

Отвечая на вопрос, связанный с основной темой ПМЭФ и ролью прокуратуры в пресечении нарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных, в снижении давления на бизнес, глава Генпрокуратуры заметил, что "устранение нарушений в сфере экономики, препятствий для развития бизнеса, эффективное противодействие коррупции, исключение ее проявлений на всех уровнях гособоронзаказа - это сложные, взаимосвязанные задачи, охватывающие практически все отрасли прокурорского надзора". По его словам, их решение требует системного подхода, постоянного анализа и прогноза развития ситуации, применения современных технологий. "В этом направлении мы и движемся", - отметил он.