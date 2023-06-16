16 июня, 15:03
ПМЭФ

Путин пожелал всем участникам и зрителям ПМЭФ здоровья и богатства

Форум проходит с 14 по 17 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья и богатства зрителям и участникам пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос модератора Дмитрия Саймса о том, что глава государства хотел бы сказать многомиллиардной аудитории.

Читайте также
О чем говорил Путин на пленарных заседаниях ПМЭФ

"Будьте здоровыми и богатыми", - сказал Путин.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация