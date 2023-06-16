Путин встретился с Терешковой и лично вручил ей орден

Президент провел встречу с первой женщиной-космонавтом в годовщину ее полета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по окончании работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел встречу с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета.

Ранее в пятницу глава государства подписал указ о награждении Терешковой недавно учрежденным орденом Гагарина. На встрече в Константиновском дворце Путин лично вручил орден Терешковой. "Поздравляю вас", - сказал президент. Они с Терешковой обнялись и трижды расцеловались. Также российский лидер преподнес космонавту, депутату Госдумы букет пионов.

"Позвольте обратиться к вам, используя ваш космический позывной: дорогая наша Чайка! - обратился Путин к Терешковой. - Прежде всего хочу поздравить вас с юбилеем вашего полета. 16 июня 1963 года состоялся полет первой женщины-космонавта, и тогда Советский Союз подтвердил свое лидерство в освоении космоса". Президент отметил, что много лет после этого женщины не было в космосе. "Ни Советский Союз, ни США женщин не посылали", - подчеркнул Путин.

Кроме того, он высоко оценил проведенную Терешковой научную и исследовательскую работу. "Сам факт полета женщины-космонавта, конечно, был очень ярким свидетельством того, как в нашей стране относятся к женщинам, как в нашей стране доверяют женщинам и как в нашей стране женщины добиваются невероятных, заоблачных в прямом и переносном смысле этого слова достижений и результатов", - добавил президент. Глава государства отметил вклад Терешковой в развитие отечественной государственности, ее внимание к важнейшим направлениям деятельности страны, таким как поддержка материнства, детства. "Мы восхищаемся тем, что и как вы делали в интересах России", - заключил Путин.

Он подчеркнул, что Юрий Гагарин лично сыграл значительную роль в жизни Терешковой, как руководитель полетов принимал участие в выработке окончательного решения, кто же будет первой женщиной-космонавтом. Кроме того, у Гагарина и Терешковой сложились хорошие дружеские отношения, деловые, профессиональные, добавил президент. "И, если уж такой орден у нас учрежден, а им будут награждаться и конкретные люди, добившиеся выдающихся результатов в деле освоения космоса, и научные, производственные коллективы, безусловно, по праву этот орден за номером один, конечно, должен быть вручен вам. В день юбилея вашего полета я хотел бы это сделать", - сказал глава государства.

Терешкова в ответном слове призналась, что "в жизни так никогда не волновалась". "Имя Юрия Гагарина - в нашей памяти. Мы живем, помня о нем. Действительно, он многое сделал для того, чтобы был центр подготовки космонавтов и чтобы с его именем летали. Спасибо огромное, я бесконечно благодарна, я постараюсь быть достойной", - обратилась Терешкова к президенту.

Об ордене и полете Терешковой

Орден присужден Терешковой за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность.

16-19 июня 1963 года, 60 лет назад, Валентина Терешкова - позывной Чайка - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.