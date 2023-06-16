В Самаре женский и детский забеги Ironstar привлекли около 400 участников

Дети до 12 лет могли выбрать дистанцию 500 м или 1 км, женщины бежали 5 км

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 400 девушек и детей поучаствовали в женском забеге Ironlady и соревновании Starkids для детей до 12 лет, которые прошли в пятницу на набережной Самары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ironstar.

"В забеге [Starkids] поучаствовали порядка 200 человек, Ironlady - 170", - сказала собеседница агентства. Дети до 12 лет могли выбрать дистанцию 500 м или 1 км. Женщины бежали 5 км.

Во время забега некоторые родители бежали с детьми и подбадривали их, передает корреспондент ТАСС с места событий. Женщины перед соревнованиями разминались и фотографировались на старте, который находится рядом с памятником князю Григорию Засекину. Их гонка проходила по набережной в сторону Ладьи, а затем возвращалась к бассейну ЦСКА на противоположном конце. Некоторые участницы использовали забег на 5 км в качестве подготовки к основным соревнованиям Ironstar, которые пройдут в субботу в Самаре. В забеге участвовали представительницы Оренбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Солнечнодольска, Новосибирска, Сочи, Уральска, Нефтеюганска и других городов.

Основные соревнования Ironstar по триатлону будут состоять из плавательного, велосипедного и бегового этапов.

Фестиваль Ironstar проводится в России с 2014 года. Он создан для продвижения активного и здорового образа жизни. ТАСС - информационный партнер фестиваля.