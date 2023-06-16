Минпросвещения разработало критерии рейтинга эффективности колледжей

Они будут отражать в том числе показатели материально технической базы, качества кадров и образовательных результатов учебных учреждений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Критерии рейтинга эффективности российских колледжей разработаны, они будут отражать в том числе показатели, связанные с материально-технической базой, качеством кадров и образовательными результатами. Об этом рассказал журналистам замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил установить для учреждений высшего и среднего профессионального образования ключевые показатели эффективности и рейтинги. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также в рамках форума ранее сообщал, что министерство планирует подвести рейтинг эффективности всех российских колледжей, результаты будут опубликованы в декабре.

"До конца года в системе профессионального образования будет введена система оценки качества работы учреждений, будет введен критерий и будет выведен рейтинг образовательных организаций. Это хорошая форма стимулирования, конкуренции среди организаций среднего профессионального образования. Вообще, как система образования рейтинги давно существуют, и мы оцениваем как федеральное министерство эффективность реализации государственной политики в сфере образования в регионах. Критериев оценки в системе среднего профессионального образования будет достаточно много, они будут отражать фактически большое количество показателей, связанных с деятельностью учреждения и содержанием материально-технической базы, и качество кадров, систему подготовки повышения квалификации кадров, образовательные результаты, большое значение темы воспитательной компоненты", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.