На Ставрополье молодых казаков будут готовить к участию в добровольческих отрядах

Проект "Братство Терека" также включает поддержку и социализацию бойцов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции

ПЯТИГОРСК, 16 июня./ТАСС/. Молодые казаки будут проходить специальную подготовку перед участием в добровольческих отрядах в рамках грантового проекта в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пятницу в аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Проект Терского казачьего войска "Братство Терека" стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году. Инициатива направлена на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи допризывного и призывного возраста, обучение и подготовку молодых казаков, которые смогут пополнить ряды добровольческих казачьих отрядов СКФО", - рассказали в аппарате.

Как отмечается, проект также включает поддержку и социализацию бойцов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Сумма поддержки составит 4,8 млн рублей. Реализация проекта начнется с 1 июля текущего года и завершится в конце февраля 2024 года.

Команда проекта проведет ряд патриотических мероприятий. Ключевыми из них станут три крупные форумные площадки, в том числе патриотический форум "Будущее Терека" для допризывной казачьей молодежи 14-22 лет, форум казачьей молодежи "Резерв Терека" для прошедших срочную службу в ВС РФ кандидатов в казачьи добровольческие батальоны в возрасте от 22 до 35 лет, а также образовательный форум "Ветеран Терека" по педагогической переподготовке казаков, вернувшихся из зоны проведения СВО.

"Бесценный опыт казаков - участников специальной военной операции должен быть максимально использован для воспитания нашего подрастающего поколения. Именно поэтому особое место в проекте отводится казакам бригады "Терек" - они выступят в качестве организаторов, спикеров и непосредственных участников форумных площадок", - отметил атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов.

В апреле 2023 года состоялся первый военно-патриотический форум казачьей молодежи "Братство Терека". В мероприятии приняли участие более 500 юных казаков из семи регионов СКФО, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Забайкалья, а также учащиеся старших классов школ с казачьим уклоном.