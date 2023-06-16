Эксперт: ученический договор дополнит комплекс инструментов трудоустройства студентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что предложенное Владимиром Путиным "составление рейтинга, который бы учитывал в том числе трудоустройство, является чрезвычайно актуальным и своевременным"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным форма ученического договора вместе с целевым обучением составит полный комплекс инструментов поддержки трудоустройства выпускников вузов. Об этом в беседе с ТАСС в пятницу заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"Сегодня трудоустройство выпускников университета на предприятия реального сектора экономики является одним из основных критериев эффективности работы вузов. Предложенная президентом форма - ученический договор - вместе с целевым обучением составит полный комплекс инструментов поддержки трудоустройства обучающихся выпускников университета", - рассказал депутат.

По его словам, предложенное президентом РФ "составление рейтинга, который бы учитывал в том числе трудоустройство, является чрезвычайно актуальным и своевременным".

Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу предложил создать механизм ученического договора, при котором работодатель оплачивает учебу, а учащимся гарантируют трудоустройство. Президент РФ подчеркнул, что смысл ученического договора заключается в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться и повышать квалификацию, в то время как работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место.

По словам главы государства, высшие и средние специальные учебные заведения должны быть больше ориентированы на результат, то есть успешное трудоустройство выпускников. Для них стоит установить ключевые показатели эффективности, главным из которых станет "качество занятости", а также ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.