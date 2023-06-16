В Грозном открыли первую религиозную исламскую школу для обучения слепых и слабовидящих

Учреждение построено за счет регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Первую религиозную исламскую школу для слепых и слабовидящих открыли в Грозном в пятницу. Учреждение построено за счет регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, передает корреспондент ТАСС.

"Теперь незрячие и слабовидящие люди смогут обучаться чтению Корана по методу Брайля. Медресе оснащено Коранами и другими учебными пособиями, отпечатанными по этой системе. Кроме того, объект оборудован тактильными напольными указателями и специальными настенными указателями для слабовидящих", - отметил на открытии мэр города Хас-Магомед Кадыров.

Религиозная школа расположена в Байсангуровском районе и будет носить имя Магомеда Дачаева. Двухэтажное здание рассчитано на два учебных класса, в каждом из которых смогут обучаться до 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Грозном строятся семь новых мечетей и три медресе. В их числе исламская святыня, названная в честь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, расположена в Ахматовском районе столицы. Она сможет вместить 2 500 мусульман.