В зоне прорыва Каховской ГЭС начали утилизацию биологических отходов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данквер пояснил, что на месте работают эпизоотологи, которые занимаются оценкой ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты уже приступили к утилизации биологических отходов в зоне прорыва Каховской ГЭС, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Там работают наши эпизоотологи, которые занимаются оценкой ситуации, работники нескольких институтов. <...> Сложности в том, что сегодня до многих мест просто нельзя дойти, но уже утилизация биологических отходов, которые возникли, мне доложили, уже началась, в том числе с участием наших сотрудников", - сказал он.

О форуме

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.