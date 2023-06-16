Глава Госсовета Крыма заявил, что запасов воды в регионе хватит на несколько лет

Владимир Константинов ответил на вопрос о влиянии на республику обмеления Северо-Крымского канала после разрушения Каховской ГЭС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Республика Крым накопила запасы пресной воды, которых хватит на несколько лет даже в случае засухи. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы с 2014 года выстроили свою систему водной безопасности, и основана она в первую очередь на открытых водоемах. <...> После 2020 года, когда началась засуха, мы фактически начали заниматься реализацией программы "Вода Крыма". Было организовано водоснабжение из подземных источников, которых у нас, слава богу, очень много, достаточные запасы. Она (вода - прим. ТАСС) хорошая, она возобновляемая естественным образом, это уже подтверждено наблюдениями. Риска какого-то засоления этой воды не было. <...> У нас, скажу откровенно, на несколько лет запас воды, даже если вообще ничего не будет", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о влиянии на республику обмеления Северо-Крымского канала после разрушения Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 25 человек погибли.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала, вода из которого используется для рисовых полей в Крыму.