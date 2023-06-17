Первый железнодорожный круиз из Петербурга в Сольвычегодск пройдет в июле

Маршрут также пройдет через Вологду, Великий Устюг и Ярославль

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Первый железнодорожный круиз по маршруту Санкт-Петербург - Вологда - Сольвычегодск - Великий Устюг - Ярославль - Санкт-Петербург состоится с 20 по 25 июля, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Центра развития туризма и культуры Архангельской области.

"Три северных города можно будет посетить в рамках железнодорожного круиза "Шедевры Русского Севера. Познай, в чем твоя Соль". Поезд проследует по маршруту Санкт-Петербург - Вологда - Сольвычегодск/Великий Устюг - Ярославль - Санкт-Петербург с 20 по 25 июля", - сказали в пресс-службе.

Программа межрегионального маршрута была подготовлена туристической компанией "Котлас-Тур". Расписание поезда составлено таким образом, что туристы прибывают в города утром, а отправляются далее по маршруту вечером. За пять дней туристы смогут познакомиться с духовными символами Русского Севера - Вологдой, Сольвычегодском, Великим Устюгом и Ярославлем, а также смогут попробовать свои силы в народных ремеслах и промыслах.

Особой точкой на маршруте станет город Сольвычегодск в Архангельской области, имеющий 530-летнюю историю и насчитывающий более 30 объектов культурного наследия.

Старинный город с 530-летней историей обладает уникальным культурно-историческим наследием. Являясь родовым гнездом и столицей империи Строгановых в XVI-ХVII веках, город играл огромную роль в развитии Севера. В Сольвычегодске 32 объекта культурного наследия: памятники истории и архитектуры, собрание произведений искусства Строгановской школы, целительные источники, святые места, природные ландшафты, народные традиции и ремесла. В коллекции историко-художественного музея города хранится более 10 тысяч уникальных предметов древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства.

Сольвычегодск - один из самых маленьких городов современной России. Его население - около 2 тыс. человек.

Сольвычегодск объявлен официальной столицей туристического проекта "Серебряное ожерелье России" на 2023 год.