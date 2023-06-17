Участок серой линии московского метро от "Чеховской" до "Серпуховской" закроют 17-18 июня

Это связано с проведением ремонтных работ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Участок Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют для проведения ремонтных работ 17 и 18 июня. В эти дни станции временно станут конечными, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве продолжается работа по обновлению станций метро. В связи с ремонтом "Боровицкой" и "Полянки" в июне изменится схема движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. В выходные дни, 17-18 <...> июня, составы не будут курсировать на участке между "Чеховской" и "Серпуховской", - значится в публикации.

Кроме того, с 17 по 30 июня также закроют вестибюль станции "Боровицкая" (выход 7). Сама станция в будни продолжит работу в обычном режиме. Пассажирам предлагают сделать пересадку на станции "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад" или воспользоваться их вестибюлями для выхода в город.