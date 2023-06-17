МВД РФ с 17 июня начинает принимать заявления россиян о прекращении гражданства Украины

Со дня подачи заявления необходимо будет воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Имеющие украинское гражданство россияне с 17 июня могут подать заявление в МВД РФ о выходе из гражданства Украины. После приема заявления гражданство Украины будет считаться прекращенным. Соответствующий закон вступил в силу в субботу.

В документе, опубликованном 18 марта, сказано, что федеральный закон "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины" вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования. Подать заявление можно будет в бумажном виде в ГУ по вопросам миграции МВД РФ, а также в электронном виде на портале госуслуг. Закон устанавливает, что имеющие гражданство Украины россияне, направившие в полномочный украинский орган обращение о выходе из гражданства и не получившие ответа, будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

Со дня подачи заявления россияне должны будут воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство. В случае нарушения этой нормы заявление будет считаться недействительным, а сам заявитель - имеющим гражданство Украины. При этом повторно обратиться с заявлением возможно только через 10 лет со дня признания первого заявления недействительным.

За ребенка младше 14 лет заявление будут подавать родители или опекуны. В приказе МВД России, который также вступает в силу 17 июня, утверждается форма заявления и порядок его подачи. Кроме того, там отмечается, что поданные россиянами на прекращение украинского гражданства документы хранятся в ГУ по вопросам миграции МВД России и подразделениях по вопросам миграции в течение пяти лет со дня принятия. После они сдаются в архив подразделения специальных фондов. "Общий срок хранения заявлений и прилагаемых к ним копий документов составляет 85 лет", - говорится в приказе.