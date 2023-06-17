Минпросвещения представит учебник по географии с разделом про новые регионы России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что география входит в список шести предметов, по которым школы со следующего учебного года будут работать в рамках единой федеральной программы обучения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ в течение следующего учебного года представит новый учебник по географии с разделом про новые регионы. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы готовим новый учебник по географии, в котором также и в картах, и в самом учебнике по географии будут показаны новые регионы. Процесс создания учебника длительный. Мы ориентируемся на тот опыт, который есть. Ориентировочно в течение следующего учебного года мы представим новый учебник по географии", - сказал собеседник агентства.

Министр также напомнил, что география входит в перечень шести предметов, по которым будут работать школы со следующего учебного года в рамках единой федеральной программы обучения.

Президент РФ Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за которое проголосовало подавляющее большинство жителей.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.