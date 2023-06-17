Минпросвещения рассматривает возможность введения образовательных льгот для наставников

Министр просвещения России Сергей Кравцов пояснил, что это может быть, например, начисление дополнительных баллов при поступлении в вузы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ рассматривает предложения о создании системы образовательных льгот за наставничество, например, дополнительных баллов при поступлении в вузы. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"По итогам стратегической сессии, проведенной Государственным университетом просвещения, являющегося ключевым разработчиком правотворческих инициатив, есть предложения по созданию системы образовательных льгот. Например, начисление дополнительных баллов при поступлении в вузы или расширение возможности для выдвижения действующих наставников на государственные награды, как, например, на присвоение знака отличия "За наставничество", - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас идет работа над профессиональным стандартом наставника. Разрабатывается проект федерального закона "О наставничестве", а также создание ассоциации наставников. "Кроме того, очень важно, чтобы существовали специальные программы поощрения наставнической деятельности. При этом необходимо учитывать, что наставником может выступить не только профессионал, но и студент, школьник и начинающий специалист. И тут мы говорим о необходимости системы мотивации. Она может включать абсолютно разные формы поощрений и быть многоуровневой", - добавил Кравцов.

По решению президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. 27 февраля правительство утвердило план соответствующих мероприятий на протяжении года, в их числе всероссийская олимпиада учителей "Педагог - это призвание", форум молодых учителей "Педагог: профессия, призвание, искусство", съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета, а также подведение итогов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Директор года России", "Первый учитель".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.