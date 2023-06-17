Поселок Шерегеш в Кузбассе может получить статус города в сентябре

Крайний срок - начало горнолыжного сезона, отметил губернатор региона Сергей Цивилев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Поселок Шерегеш в Кемеровской области, известный своим горнолыжным курортом, может получить статус города в сентябре 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в субботу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Скоро Шерегеш станет не поселком, а городом, в сентябре. До начала горнолыжного сезона точно", - сказал Цивилев.

Он добавил, что в поселке ведется строительство в единой планировке. "Сектор А кузбасские бизнесмены строили на свой страх и риск, не имея единого плана. Но все остальные сектора мы строим по единому плану, чтобы было комфортно перемещаться", - сказал губернатор.

Ранее он сообщал, что в центре Шерегеша планируется построить железнодорожный и автомобильный вокзалы, современное жилье. При этом городское пространство должно учитывать национальный колорит Горной Шории.

О том, что Шерегеш получит статус города, губернатор впервые заявил в апреле. "Не может курорт мирового уровня быть "Пгт. Шерегеш", - сказал тогда Цивилев.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.