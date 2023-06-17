Президента Венесуэлы наградили поясом почетного чемпиона мира по боксу

В сообщении пресс-служба главы государства сказано, что правительство страны и международные институты продолжат поддержку профессионального и любительского бокса

КАРАКАС, 17 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил в пятницу пояс почетного чемпиона мира по боксу Международной ассоциации бокса (IBA). Как сообщила пресс-служба главы государства, чемпионский пояс вручила Мадуро за заслуги в развитии спорта делегация во главе с президентом IBA россиянином Умаром Кремлевым.

"За поддержку в развитии спорта и спортсменов вы заслуживаете нашего самого глубокого уважения. В качестве признания ваших заслуг вручаем вам наш пояс чемпиона мира", - указано в грамоте, переданной венесуэльскому лидеру. Участие во встрече с Мадуро приняли Кремлев, министр молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо, президент Национального института спорта Ниноска Клосиер, венесуэльский чемпион по боксу в полутяжелом весе Альберт Рамирес.

Правительство Венесуэлы и международные институты продолжат поддержку профессионального и любительского бокса, подчеркивается в сообщении пресс-службы.