В Бурятии вдвое увеличили количество целевых мест для студентов медколледжей

Глава республики Алексей Цыденов уточнил, что меры приняли для решения проблемы нехватки кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Количество целевых мест в медицинских колледжах Бурятии увеличили более чем в два раза - с 300 до 700. Меры приняты для решения проблемы нехватки кадров, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов.

"Целевой набор увеличиваем. Самый большой набор - по медицинским специальностям. Мы увеличили количество мест в учреждениях среднего специального образования по линии медицины с 300 до 700. Открыли подготовку фельдшеров, в том числе в северных районах - там, где никогда такого не было", - сказал Цыденов.

Он отметил, что целевой набор - пока единственный механизм целенаправленного кадрового обеспечения. Также в Бурятии запустили специальную программу по подготовке будущих врачей - в мединституте Бурятского госуниверситета (БГУ) для этого открыли рабочий факультет с 60 целевыми местами. В 2022 году с абитуриентами и выпускниками медицинских колледжей заключили более 500 договоров о целевом обучении в 10 медицинских вузах РФ.

В Бурятии не хватает порядка 400-500 врачей разных специальностей. Для привлечения медиков в небольших населенных пунктах в республике действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Суммарно один специалист может получить до 3 млн рублей стимулирующих выплат. Кроме того, в районах Бурятии работает программа льготной ипотеки "100 домов для врачей".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.