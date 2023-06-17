В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 29 градусов

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 27 до плюс 29 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности (высокая пожарная опасность четвертого класса) действует в Подмосковье до 07:00 воскресенья.