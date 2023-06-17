Кравцов заявил, что серьезных изменений в содержании и процедуре ЕГЭ в 2024 году не будет

Министр просвещения РФ отметил, что, если в единый государственный экзамен будут вноситься изменения, их объявят до 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Серьезных изменений в технологии и содержании единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году не планируется, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет. Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ, а если [появляются] какие-то изменения, [чтобы] они заранее объявлялись", - сказал он.

Кравцов отметил, что, если в ЕГЭ будут вноситься изменения, их объявят до 1 сентября.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.