Депутаты ГД просят Минтруд изменить размер дохода по вкладам, допускающий право на пособие

Яна Лантратова и Нина Останина отметили, что ежемесячное пособие "часто является для нуждающихся семей критически важной мерой поддержки государства"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и Нина Останина (КПРФ) обратились к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой принять меры, дающие право нуждающимся семьям накопить средства на крупную покупку с помощью банковских вкладов при сохранении их права на получение ежемесячного пособия. Соответствующий текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

В частности, парламентарии ссылаются на законодательство, согласно которому нуждающиеся в социальной поддержке беременные и лица, имеющие детей до 17 лет, имеют право на предоставление ежемесячного пособия, основание для отказа в его назначении - наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам в банках. По их словам, им поступили обращения от столкнувшихся с отказом в назначении такого пособия.

"Просим Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность изменения допустимого размера дохода, полученного по вкладам в банке, позволяющего рассчитывать на государственную поддержку в виде назначения ежемесячного пособия, либо же дать поручение разработать иные меры, дающие право нуждающимся семьям осуществлять накопление средств на крупную покупку посредством банковских вкладов при сохранении их права на получение ежемесячного пособия", - говорится в документе.

Депутаты отметили, что ежемесячное пособие "часто является для нуждающихся семей критически важной мерой поддержки государства", без которой "они едва ли могут обеспечить себе и ребенку минимальные достойные условия жизни". "К тому же установление настолько жестких условий получения ежемесячного пособия в части допустимого размера дохода, полученного по вкладам в банках, практически отказывает семье в возможности накопить средства на крупную покупку (например, автомобиль), в которой у семьи с детьми может быть серьезная потребность, и, более того, вынуждает семью копить средства практически "под подушкой", - говорится в обращении.

По мнению парламентариев, решить проблему можно установлением "более справедливого размера дохода", полученного по вкладам в банке, при котором заявитель еще может претендовать на получение ежемесячного пособия. "Например, основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия может стать наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину трех прожиточных минимумов на душу населения, в виде процентов по вкладам в банках", - резюмировали обратившиеся.