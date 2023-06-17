Сочинский аэропорт прогнозирует увеличение на 35% перевозок в Турцию за весну и лето

В 2023 году рейсы на популярные турецкие курорты выполняют такие авиакомпании, как "Аэрофлот", "Россия", "Азимут", "Ираэро", Red Wings

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Рост пассажирских перевозок из международного аэропорта Сочи в Турцию за весенне-летний период в этом году, по прогнозам, увеличится на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Скорректированный прогноз на весенне-летний период говорит об увеличении объемов [пассажирских] перевозок в Турцию на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в 2023 году рейсы на популярные турецкие курорты выполняют такие авиакомпании, как "Аэрофлот", "Россия", "Азимут", "Ираэро", Red Wings.

По итогам 2022 года 5,2 млн российских туристов посетили курорты Турции, это второе место в общем турпотоке республики.

Эксперты туристической отрасли РФ заявляли, что курорты Турции остаются наиболее популярными среди зарубежных направлений отдыха у россиян, из-за высоких цен на отдых в Турции есть тенденция к отказу от ранних бронирований, однако "горячие" путевки остаются востребованными. В июне посол России в Турции Алексей Ерхов сообщал, что за первые четыре месяца 2023 года Турцию посетили 11 млн туристов, 10,5% из них - это отдыхающие из России. В Турции, по его словам, фиксируют рост спроса на отдых среди россиян, турпоток отдыхающих из РФ увеличился на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, так как является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае. В летнем сезоне аэропорт предоставляет пассажирам выбор из 80 направлений: 57 внутрироссийских и 23 международных. Город Сочи является одним из самых популярных российских курортов, по итогам 2022 года турпоток превысил 7,2 млн человек.