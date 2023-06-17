В Думе заявили, что профильные ведомства должны влиять на контрольные цифры приема в вузы

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова добавила также, что в законе следует "закрепить обязательность учета пятилетнего прогноза потребности экономики"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Закон "Об образовании в РФ" следует доработать с учетом поручений президента РФ, озвученных в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В частности, следует наделить правом профильные министерства утверждать контрольные цифры приема в высшие и средние специальные учебные заведения, считает глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"Считаю, что статью закона "Об образовании", в которой описан порядок утверждения контрольных цифр приема в вузы и ссузы, с учетом поручений президента необходимо доработать. Утверждение контрольных цифр приема в вузы и ссузы закрепить не только за учредителями и органами власти, отвечающими за госполитику в сфере образования, но и за профильными министерствами в части определения отраслевых потребностей в специалистах", - отметила Казакова в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу.

Кроме того, добавила она, в законе также следует "закрепить обязательность учета пятилетнего прогноза потребности экономики".

"Что касается еще одного поручения президента - об ученическом договоре - для работодателей это конкретный сигнал о том, что такой механизм нужно использовать активнее. Ведь он дает обеим сторонам гарантии и закладывает ответственность. А для образовательных организаций, особенно для техникумов и колледжей, даст возможности для развития", - считает Казакова.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в пятницу предложил создать механизм ученического договора, при котором работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться и повышать квалификацию, в то время как работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место.

По словам главы государства, высшие и средние специальные учебные заведения должны быть больше ориентированы на результат, то есть успешное трудоустройство выпускников. Так, отметил Путин, для них стоит установить ключевые показатели эффективности, главным из которых станет качество занятости, а также ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах.