ЦППК провела обкатку "Иволги 3.0" на Казанском направлении МЖД без пассажиров

Поезд проследовал от Раменского до Казанского вокзала и обратно

ТАСС, 17 июня. Обкатка поезда "Иволга 3.0" прошла на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В пятницу в утренний час пик компания провела обкатку "Иволги 3.0" на Казанском направлении, чтобы проверить готовность обновленной инфраструктуры к запуску МЦД-3 и движению новых современных поездов. Комиссия ЦППК и МЖД оценила работу электроснабжения, автоматики и телемеханики на инфраструктуре, а также скорость движения составов на участках, габариты приближения к платформам и другие параметры", - говорится в сообщении.

Так, "Иволга 3.0" проследовала от Раменского до Казанского вокзала и обратно. Это был первый рейс электропоезда нового поколения на основных путях в графике, то есть в связке с другими поездами в обычном режиме.

"Мы оценивали готовность обновленной инфраструктуры будущего третьего диаметра к движению электропоездов нового поколения на общих путях. Совместно с железнодорожниками мы оценили параметры работы системы тягового энергоснабжения, скорость движения на участках и габариты приближения к платформам", - сказал гендиректор ЦППК Иван Конев.

Тест-драйв нового поезда

Как уточнили в пресс-службе компании, в процессе обкатки были проанализированы параметры работы автоматики и телемеханики, энергоснабжения, а также скорость движения на участках и габариты приближения к платформам. Все характеристики оценивали специалисты из соответствующих дирекций.

"Для усиления тягового электроснабжения двух новых диаметров коллеги из РЖД строят новые и модернизируют действующие подстанции. Кроме того, проводят усиление контактной подвески на МЦД-3, а на МЦД-4 электрифицируют новые третий и четвертый главные пути. В ближайшее время такие поездки пройдут на [Киевском и Горьковском] направлениях будущего МЦД-4 и на Ленинградском направлении будущего МЦД-3", - заключили в ЦППК.

"Иволги 3.0" поступили в распоряжение компании в декабре 2022 года. Они отличаются улучшенными динамическими характеристиками, повышенной эргономичностью, плавным ходом и низким уровнем шума. По сравнению с предыдущей моделью у них выше показатель ускорения, что позволяет быстрее набирать установленную скорость и тем самым сокращать время поездки, а также точнее соблюдать график.

Проект МЦД

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедова.

Также мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе, а МЦД-4 - ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.