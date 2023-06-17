В Бурятии заявили, что проблема с трехсменным обучением в школах региона решена

Глава республики Алексей Цыденов подчеркнул, что в субъекте больше нет ни одного образовательного учреждения, где дети учились бы в третью смену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Проблема трехсменного обучения в школах Бурятии полностью решена, в регионе нет больше ни одного образовательного учреждения, где дети учились бы в третью смену. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

Бурятия - один из российских регионов, где до последнего времени не хватало школ и существовала проблема обучения детей в третью смену, в том числе из-за высокого уровня рождаемости и внутренней миграции населения. В 2022 году глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что третья смена на тот момент сохранялась в школах Бурятии, Тувы, Дагестана и Чечни.

"Третьей смены нет, мы этот вопрос решили", - сказал глава Бурятии.

Он отметил, что с 2018 года в регионе при поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства России за счет федерального финансирования ведется масштабное строительство не только школ, но и детских садов. "У нас на сегодня построено и открыто 27 новых детских садов, 27 новых школ. И в стадии строительства еще 13 школ и 17 детских садов, - уточнил Цыденов. - То есть всего в следующем году с учетом того, что сейчас строится и будет введено в 2024 году, у нас будет 40 новых школ и 44 новых детских сада".

Очередь в дошкольные учреждения пока еще сохраняется, но она значительно сократилась за последние годы, в том числе за счет господдержки частных детских садов - республика субсидирует родительскую плату. До 10 тыс. рублей на ребенка возмещается в частных садах, где осуществляется не только уход и присмотр, но и образовательная деятельность. Порядка 6 тыс. рублей на ребенка - субсидия для частных детсадов, где за воспитанниками осуществляют только уход и присмотр. "Мы ввели меры поддержки, в итоге у нас появилось 75 частных детсадов, их посещают 5 тыс. детей", - добавил Цыденов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.