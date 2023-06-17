Поезда из Москвы и Петербурга начнут курсировать в Абхазию на тепловозной тяге

Продолжаются работы по восстановлению контактной сети

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Расчистка железнодорожных путей в Абхазии на участке Гагра - Цандрипш завершены. Поезда из Москвы и Петербурга в Сухум будут курсировать на территории республики на тепловозной тяге, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД).

"Сегодня, 17 июня, завершены работы по расчистке путей на участке Гагра - Цандрипш в Республике Абхазия. Продолжаются работы по восстановлению контактной сети. В связи с этим поезда № 305/306 Москва - Сухум, №479/480 Санкт-Петербург - Сухум сегодня по территории Абхазии будут курсировать на тепловозной тяге", - рассказали в компании.

В ФПК отметили, что туристический поезд "Сочи" продолжит ходить от и до станции Имеретинский курорт до полного восстановления контактной сети.

14 июня из-за неблагоприятных погодных условий с 07:00 было закрыто движение на перегоне Гагра - Цандрипш Абхазской железной дороги. В связи с перерывом движения на этом участке 14 июня отменены поезда Сочи - Гагра, Гагра - Аэропорт Сочи, Аэропорт Сочи - Гагра, Гагра - Аэропорт Сочи. Возврат и переоформление билетов доплаты не потребуют.

Пассажиры поездов до Сухума доставлялись от станции Цандрипш автобусами, предоставленными Абхазской железной дорогой. Всего за это время автотранспортом перевезено более 2,5 тысячи пассажиров.