17 июня, 06:38
ПМЭФ

Хинштейн считает, что ответственность за утечку данных должна носить превентивный характер

Антон Новодережкин/ ТАСС
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партийного проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Александр Хинштейн
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил о подготовке пакета соответствующих инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Ответственность за утечку персональных данных, законопроекты о которой сейчас разрабатываются Минцифры, Госдумой и Советом Федерации, должна быть справедливой и носить превентивный характер. Об этом в субботу в ходе делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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"Вы, конечно же, знаете, [что мы] готовим с министерством и коллегами из Совета Федерации пакет инициатив, [в котором будет] ужесточение административной ответственности, введение уголовной, - сказал депутат. - Нам надо найти тот путь, когда, действительно, установленная ответственность будет адекватной, она будет носить превентивный профилактический характер и будет справедливой". 

Теги:
РоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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