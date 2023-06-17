Хинштейн считает, что ответственность за утечку данных должна носить превентивный характер

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил о подготовке пакета соответствующих инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Ответственность за утечку персональных данных, законопроекты о которой сейчас разрабатываются Минцифры, Госдумой и Советом Федерации, должна быть справедливой и носить превентивный характер. Об этом в субботу в ходе делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Вы, конечно же, знаете, [что мы] готовим с министерством и коллегами из Совета Федерации пакет инициатив, [в котором будет] ужесточение административной ответственности, введение уголовной, - сказал депутат. - Нам надо найти тот путь, когда, действительно, установленная ответственность будет адекватной, она будет носить превентивный профилактический характер и будет справедливой".