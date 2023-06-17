РКН: незаконный оборот обезличенных данных привел к негласному наблюдению за людьми

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер отметил, что обогащая эти данные, можно получать такие цифровые профили человека, которые "перевернут представление о приватности, частной жизни и семейной тайне"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Неправомерный обмен обезличенными данными россиян между компаниями уже привел к тому, что за пользователями в сети установилось негласное наблюдение. Об этом в субботу сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Обмен обезличенными данными сейчас по факту уже происходит. И происходит так, что человек просто наблюдает за этим, ничего сделать с этим не может. По сути происходит что-то вроде негласного наблюдения за человеком, то, что раньше было доступно только субъектам ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий - прим. ТАСС). А теперь продавцы мебели и автомобилей, например, имеют такую возможность", - сказал он на деловом завтраке "Цифровая экономика - 2023: создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики".

Обработка обезличенных данных сегодня часто происходит без согласия пользователей, отметил Вагнер. При этом доказать незаконную обработку такой информации человеку сложно.

"Эти примеры могут показаться безобидными. Но точно так же, обогащая обезличенные данные о перемещениях, медицинские сведения, информацию от операторов фискальных данных, о полученных услугах, можно получать такие цифровые профили человека, которые перевернут наше представление о приватности, частной жизни и семейной тайне", - добавил он.

Замглавы Роскомнадзора также подчеркнул важность использования модели работы с обезличенными датасетами, предложенной ранее Минцифры совместно с уполномоченными органами, в том числе Роскомнадзором. Она предполагает, что обработка обезличенных данных будет происходить в защищенном контуре министерства, без возможности их скопировать. Допуск к датасетам смогут иметь только те компании, которые гарантируют безопасность создаваемых технологий. "Это минимизирует риски того, что вместо развития технологий искусственного интеллекта мы простимулируем рынок "интернет-пробива". Мы не должны облегчать зарубежным спецслужбам слежку за нашими гражданами и вербовку их для противозаконных действий", - заключил Вагнер.